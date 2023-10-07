Davinson Sanchez: 'Zor maçlar oynuyoruz'
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımda ilk golünü attığı Antalyaspor maçı sonrası konuştu. Sanchez, 'Zor maçlar oynuyoruz' dedi.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımda ilk golünü attığı Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Davinson Sanchez galibiyetle ilgili olarak, "Takım oyunu önemli olan. 0-0'da bunun olması önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlar oynuyoruz, kazanmak özgüven veriyor. Rakip önde baskı yapmaya çalıştı ama ilk golden sonra rakip çözüldü." dedi.
Davinson Sanchez, "Kendi oyunumu oynuyorum. Topu rakipten geri kazanmak çok önemli ve biz takım olarak bunu yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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