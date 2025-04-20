Davinson Sanchez'den Mauro Icardi'ye mesaj!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, basın mensuplarına konuştu. Sanchez, şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmede bulunurken sarı-kırmızılıların Arjantinli forveti Mauro Icardi'den bahsetti.
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Bodrum FK maçı sonrası Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Bodrum galibiyetini değerlendiren başarılı futbolcu, "Bence oyunu harika kontrol ettik. Daha fazla gol atabilirdik ama biraz şanssızdık. 3 puanı aldık. İşimiz ligi en iyi şekilde bitirmek. Şimdi salı gününe odaklanıyoruz" dedi.
TARAFTARA MESAJ
Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı sorulan Kolombiyalı savunma oyuncusu, "İki takım da güçlü bastırıyor çünkü iki takım da taraftarını mutlu etmek istiyor. Savaşıyoruz ve kazanmaya çalışıyoruz. Onların da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diye yanıt verdi.
Davinson Sanchez
Taraftara mesajı sorulan Sanchez, "Mesajımız gayet açık, tam konsantreyiz ve her maça kazanmak için çıkıyoruz" sözlerini sarf etti.
MAURO ICARDI'YE MESAJ
Davinson Sanchez, son olarak, "Mauro Icardi'yi özledin mi?" sorusunu "Tabii ki. Mauro'nun bizim için anlamı büyük. Mauro bizim için büyük bir lider. Biz de onun eksikliğini sahada en iyi şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Victor, Alvaro, Roland gibi o bölgede oynayan önemli oyuncularımız var. Mauro'yu özlüyoruz ve onun için şampiyon olacağız" sözleriyle yanıtladı.
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