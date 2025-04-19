Eski hakemler Galatasaray - Bodrum FK maçını değerlendirdi: İptal edilen penaltıda karar doğru mu?

31' Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Çok uzaktan gelip böyle sarı kart göstermek...

Deniz Çoban: Çok net bir sarı kartı atladıktan sonra niye Barış'a sarı kart gösterdi anlamadım. Acayip bir beden dili var hakemin. Kart otorite göstergesidir. Bu sarı karta katılmam mümkün değil.

Bülent Yıldırım: Sarı kart nerede burada? Yanlış bir kart. Bu bir hakem modeli değildir. Bu yıldız sendromudur. Hakem bulduğu her fırsatta oyuncularla sohbet etmeye çalışıyor.