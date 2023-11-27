Davis Kupası, 47 yıl sonra ikinci kez İtalya'nın

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Davis Kupası Finalleri'nde İtalya şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 07:43
Davis Kupası, 47 yıl sonra ikinci kez İtalya'nın
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İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde İtalya ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi ve Simone Bolelli'den oluşan İtalya, rakibini 2-0 mağlup ederek 1976'dan sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa uzandı.


Davis Cup italya tenis

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