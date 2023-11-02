Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'den Filistin'e destek!
Meksika'da düzenlenen WTA Finalleri'nde mücadele eden Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, turnuvadan kazanacağı para ödülünün bir kısmını Filistinlilere bağışlayacağını duyurdu.
Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde mücadele eden Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, organizasyonda kazanacağı ödülün bir kısmını İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistinliler için bağışlayacağını açıkladı.
WTA Finalleri'nde çarşamba günü oynadığı maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Jabeur, organizasyonda kazanacağı ödülün bir kısmını Filistinliler için bağışlayacağını söyledi.
"SİYASİ BİR MESAJIM YOK"
Tunuslu tenisçi, "Her gün çocukların ve bebeklerin öldüğünü görmek çok zor, yürek parçalayıcı. Para ödülümün bir kısmını Filistinlilere yardım için bağışlama kararı aldım" ifadelerini kullandı.
Teniste tek kadınlarda dünya 7 numarası 29 yaşındaki Jabeur, "Her gün videoları izlemek sinir bozucu. Burada siyasi bir mesajım yok, sadece insani bir tepki" değerlendirmesinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- Gazeteciler hakkında karar
- 'Kendisinden çok...'
- Sigaraya kasım zammı
- Hizbullahçı öğretmen dönemi!
- Fed faiz kararını açıkladı
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Önce serbest bırakıp sonra ağırlaştırılmış müebbet...