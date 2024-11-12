Dayot Upamecano: "Neden greve gitmeyelim?"
Bayern Münih forması giyen Dayot Upamecano, maç takvimi ile ilgili konuştu ve grev konusunda, "Evet, olabilir." yanıtını verdi.
Bayern Münih'in Fransız savunma oyuncusu Dayot Upamecano, maç takvimi ile ilgili konuştu.
Sporx'te yer alan habere göre, Upamecano, daha önce Manchester City forması giyen Rodri'nin gündeme getirdiği, "Grev" ile ilgili gelen, "Mevcut takvimi protesto etmek için greve kadar gitmeye hazır mısınız?" şeklinde gelen soruya, "Neden greve gitmeyelim, evet bu olabilir. Çok fazla maç var. Umarım yetkililer bir gün bizi anlar." cevabını verdi. Daha önce Rodri dışında bir başka İspanyol oyuncu Aymeric Laporte de, "Fikstür çok yoğun. Çok fazla maç oynuyoruz. Bunun önüne ancak grev yaparak geçebiliriz." diye konuşmuştu.
BU SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te bu sezon 15 maçta sahaya çıkan Upamecano, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #Bayern Münih #Dayot Upamecano #grev
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