DC United ile yolları ayırmıştı: Wayne Rooney İngiltere'ye dönüyor!

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) DC United ile yolları Wayne Rooney'nin İngiltere'ye geri döneceği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 17:51
DC United ile yolları ayırmıştı: Wayne Rooney İngiltere'ye dönüyor!
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MLS ekiplerinden DC United ile yollarını ayıran İngiliz teknik direktör Wayne Rooney'nin yeni adresi belli oluyor.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNEBİLİR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; John Eustace ile yollarını ayıran İngiltere Championship ekibi Birmingham City, teknik direktörlük görevine Wayne Rooney'yi getirmeyi planlıyor.

Kariyeri boyunca Derby County ve DC United'ı çalıştıran 37 yaşındaki Wayne Rooney, kariyeri boyunca çıktığı 137 resmi maçta 39 galibiyet, 34 beraberlik ve 64 mağlubiyet elde etti.


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