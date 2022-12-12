İngiltere'de Harry Kane, Wayne Rooney'in rekoruna ortak oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'nin kaptanı Harry Kane, Fransa ağlarına gönderdiği golle Wayne Rooney'in rekoruna ortak oldu.
İngiltere Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Harry Kane, ülke tarihine geçti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa karşısında takımına 1-1 beraberliği getiren golü atan Kane, milli takım formasıyla 53 gole ulaştı.
29 yaşındaki futbolcu, Wayne Rooney'ye ait milli takımda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.
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