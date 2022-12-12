İngiltere'de Harry Kane, Wayne Rooney'in rekoruna ortak oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'nin kaptanı Harry Kane, Fransa ağlarına gönderdiği golle Wayne Rooney'in rekoruna ortak oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:26
İngiltere'de Harry Kane, Wayne Rooney'in rekoruna ortak oldu
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İngiltere Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Harry Kane, ülke tarihine geçti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa karşısında takımına 1-1 beraberliği getiren golü atan Kane, milli takım formasıyla 53 gole ulaştı.

29 yaşındaki futbolcu, Wayne Rooney'ye ait milli takımda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.


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