De la Fuente'den EURO 2024 şampiyonluğu açıklaması!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:19

Güncelleme: 15.07.2024 - 09:19

İngiltere'yi EURO 2024 finalinde 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan İspanya'da teknik direktör De la Fuente, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNDAN SONRA BÜYÜMEYE VE GELİŞMEYE DEVAM EDEBİLİRİZ"

Turnuva öncesinde kendilerini favori görmediğini aktaran De la Fuente, "EURO 2024 öncesinde şampiyonluk için rekabet edeceğimizi söylemiştim. Bence zor bir şeyi gerçekleştirdik. Bundan sonra da büyümeye ve gelişmeye devam edebiliriz. Kesinlikle bu futbolcu grubunun bunu yapacağını düşünüyorum. Elimizde rekabet etmekten, kazanmaya çalışmaktan yorulmayan bir futbolcu grubu var. Herkes onlarla gurur duymalı. İlk günden son güne kadar müthiş mücadele ettiler. Onlar, bu işi çok daha kolay hale getiriyor." diye konuştu.

"UMARIM VATANDAŞLARIMIZ BU TAKIMA GURURLA BAKAR"

Genç bir takımları olduğuna değinen İspanyol teknik adam, "Ülkem İspanya için mutluyum. Oluşturduğumuz heyecandan dolayı memnunum. Umarım vatandaşlarımız bu takıma gururla bakar. Çünkü onlar tarih yazabilirler. Önlerinde çok uzun bir yolculukları var." ifadelerini kullandı.

"BU ANIN TADINI ÇIKARMAMIZ GEREK"

Luis de la Fuente, oyuncularının kendisine güvendiğini dile getirerek, "Oyuncularımın bana inandıklarından emindim. Neredeyse hiç hata yapmadık. Her küçük adım büyümek ve bir sonrakini daha güçlü bir şekilde ileriye doğru atmak içindi. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu anın tadını çıkarmamız gerek. Kimse bize bedava bir şey vermedi. Bunun böyle olması daha iyi çünkü çok emek verildiğinde daha değerli olur." dedi.