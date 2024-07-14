İspanya'da bir devrin sonu: Jesus Navas

38 yaşındaki Jesus Navas, Avrupa Şampiyonası finalinin ardından İspanya Milli Takımı'ndan emekli olacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 21:19
İspanya'da bir devrin sonu: Jesus Navas
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İspanya Milli Takımı'nda 38 yaşındaki futbolcu Jesus Navas, milli takım kariyerinde sona geldi. 

Jesus Navas, Avrupa Şampiyonası finalinin ardından İspanya Milli Takımı'ndan emekli olacağını açıkladı.

2008 yılından bu yana İspanya Milli Takımı'nda forma giyen Navas yaptığı açıklamada, "Futbolda ve milli takımda yaptığım her şeyden çok memnunum. 38 yaşında burada olmak benzersiz ve inanılmaz bir şey. Son kez burada sahada olacağım" dedi.

Jesus Navas ayrıca gelecek yıl sonunda kulüp kariyerini de noktalayacağını belirtti. 


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