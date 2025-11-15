Cumhuriyet Gazetesi Logo
De Laurentiis'ten UEFA VE FIFA'ya tepki!

De Laurentiis'ten UEFA VE FIFA'ya tepki!

15.11.2025 17:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
De Laurentiis'ten UEFA VE FIFA'ya tepki!

Napoli'nin başkanı ve sahibi Aurelio De Laurentiis, UEFA ve FIFA'ya tepki gösterdi.

Napoli'nin başkanı ve sahibi Aurelio De Laurentiis, UEFA ve FIFA'yı eleştirdi.

Napoli başkanı, milli araları sert bir şekilde eleştirirken "Oyuncularımı milli takımlara ödünç veriyorum ve sonra sakat olarak geri veriyorlar. Rrahmani sakat olarak geri döndü, Anguissa da öyle. Böyle devam edemeyiz. Takım ve maç sayısını azaltmalı, sürekli ara vermemeliyiz ve milli maçları belirli bir döneme yoğunlaştırmalıyız. Oyuncular kulüplerin çalışanları ve maaşlarını ödeyenler söz sahibi olmalı" ifadelerini kullandı.

De Laurentiis, "İtalya Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA, kimsenin koltuğunu bırakmak istemediği sabit sistemler. Her şeyi kontrol etmek istiyorlar: yedek kulübeleri, takvimleri, gelirleri. Çok fazla rekabet yaratıyorlar ve kulüplere çok az şey kalıyor. Yeni Şampiyonlar Ligi ile Serie A'ya çok az şey kalacak" diyerek UEFA ve FIFA'yı topa tuttu.

İtalyan Milli Takımı ile ilgili gelen soruya ise "Milli Takım teknik direktörü Gattuso'yu tanıyorum, Napoli ile birlikte bir İtalya Kupası kazandı, iyi bir tavrı var, inatçı biri, harika bir orta saha oyuncusuydu. Dünya Kupası'na gitmesi gerekir" şeklinde yanıt verdi.

İlgili Konular: #FIFA #uefa #Aurelio De Laurentiis

İlgili Haberler

Aurelio De Laurentiis: 'Maçlar şifresiz olmalı'
Aurelio De Laurentiis: 'Maçlar şifresiz olmalı' Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, maçların şifresiz yayınlanması gerektiğini söyledi.
Aurelio De Laurentiis: 'Serie A yönetimi aptal'
Aurelio De Laurentiis: 'Serie A yönetimi aptal' Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Serie A yönetiminin aldığı kararları çok şiddetli bir dille eleştirdi.
Aurelio De Laurentiis'ten Victor Osimhen açıklaması: 'Gerekli sözleşme koşullarını yerine getiren...'
Aurelio De Laurentiis'ten Victor Osimhen açıklaması: 'Gerekli sözleşme koşullarını yerine getiren...' Napoli Başkanı De Laurentiis, Galatasaray'ın gündemindeki Victor Osimhen için "Gerekli koşulları sağlayan kulübe gidecek" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.