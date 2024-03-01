Aurelio De Laurentiis: 'Maçlar şifresiz olmalı'

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, maçların şifresiz yayınlanması gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:38
Aurelio De Laurentiis: 'Maçlar şifresiz olmalı'
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Londra'da düzenlenen bir panelde futboldaki mevcut televizyon yayıncılığı hakkında görüşlerini aktaran Laurentiis, "Maçlar herkes için ücretsiz olmalı. Eğer seyirciyi elinizde tutmak istiyorsanız, ücretsiz olarak yayınlamak zorundasınız" dedi.

"FORMULA 1 ÖRNEK OLMALI" 

"Futbolu nasıl gösterdiğiniz de önemli" diyen 74 yaşındaki futbol adamı, Formula 1 yayıncılığının futbola da örnek olması gerektiğini kaydetti.

Laurentiis, "Nasıl oluyor da Formula 1'deki görüntüler size sanki kokpitte sürücülerle birlikteymişsiniz gibi hissettiriyor ama futbolda bunu yaşayamıyorsunuz" diye konuştu.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalya'daki stadyumların da harap durumda olduğunu ve yakın gelecekte birçoğunun yenilenmesi gerektiğini söyledi.


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