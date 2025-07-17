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Aurelio De Laurentiis'ten Victor Osimhen açıklaması: 'Gerekli sözleşme koşullarını yerine getiren...'

Aurelio De Laurentiis'ten Victor Osimhen açıklaması: 'Gerekli sözleşme koşullarını yerine getiren...'

17.07.2025 22:20:00
Güncellenme:
DHA
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Aurelio De Laurentiis'ten Victor Osimhen açıklaması: 'Gerekli sözleşme koşullarını yerine getiren...'

Napoli Başkanı De Laurentiis, Galatasaray'ın gündemindeki Victor Osimhen için "Gerekli koşulları sağlayan kulübe gidecek" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Giffoni Film Festivali'ne özel konuk olarak katılan Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Son yılların en dikkat çeken forvetlerinden biri olan Nijeryalı yıldız Osimhen için yalnızca Galatasaray değil, Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü de devrede. Ancak transferin önündeki en büyük engelin, Napoli yönetiminin oyuncuya biçtiği yüksek bonservis bedeli olduğu biliniyor.

Başkan De Laurentiis, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Napoli'de bulunan bir gazeteci vasıtasıyla sordurduğu Osimhen'in geleceğine ilişkin sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

"Osimhen, onu isteyen ve gerekli sözleşme koşullarını yerine getirme kapasitesine sahip olan kulübe gidecektir. Hayatta objektif olmak gerekir; sadece subjektif değerlendirmelerle hareket edilemez, çünkü anlaşmalar iki taraf arasında yapılır."

Bu açıklama, kamp kadrosuna da alınmayan Osimhen'in ayrılığının kesin ve açık olduğu ve artık somut teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Napoli yönetiminin daha önce Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği biliniyor.

De Laurentiis'in bu sözleri ise söz konusu rakamın şartlara bağlı olarak revize edilebileceği ya da pazarlığa açık hale gelebileceği ihtimalini de gündeme taşıdı. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaştığı ve transferde gözlerin şimdi Galatasaray'a ve Avrupa'nın dev kulüplerine çevrildiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde gelişmelerin hız kazanması ve Osimhen'in yeni takımının belirlenmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #galatasaray #victor osimhen #Aurelio De Laurentiis

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