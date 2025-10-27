Decathlon Türkiye ve edding’den işbirliği

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025
Decathlon Türkiye, edding firması ile bir anlaşma imzaladı. Spor tutkunları, Türkiye genelinde yer alan Decathlon Kişiselleştirme Stüdyoları'ndan 5’inde sunulan ekipman kişiselleştirme hizmeti aracılığıyla, seçili ekipmanları edding'in özel kalemleriyle kendi tarzlarına göre kişiselleştirilecek.

Decathlon Türkiye, spor ekipmanlarını kişiselleştirme hizmetindeki kullanıcı deneyimini zenginleştirmek amacıyla edding ile bir işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında, Türkiye genelinde yer alan Decathlon Kişiselleştirme Stüdyoları'ndan 5’inde sunulan ekipman kişiselleştirme hizmeti aracılığıyla, spor tutkunlarının seçili ekipmanları edding'in özel kalemleriyle kendi tarzlarına göre kişiselleştirilecek. 

Decathlon Türkiye, bu işbirliği ile yalnızca Decathlon markalı ürünlerde değil, farklı markalara ait ekipmanlarda da kişiselleştirme hizmeti sunarak müşteri deneyimini daha kapsayıcı hale getiriyor.

Kasklardan ayakkabılara, kayak ekipmanlarından termoslara kadar geniş bir ürün yelpazesinde uygulanabilen hizmet, kullanıcıların ürünlerini sıradan bir eşyadan öte; anılarını ve hikâyelerini taşıyan özel parçalar haline getirmelerine imkân tanıyor.

