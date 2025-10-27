Murat Ağırel duyurdu: Savcılıktan bahis harekâtı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 12:24:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı derinlemesine incelediğini ve ifadelerin alınmaya başlandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aktif hakemlerin bahis hesabı olduğu ve maçlara bahis oynadığına yönelik açıklamasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, nisan ayında savcılığa başvurarak konuyla ilgili araştırma yapılmasını ve sonuna kadar gidilmesini talep etti. Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na 11 hakem bireysel başvuruda bulundu.

Önceki hafta ise bu dosyalar birleştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Şu anda İstanbul Başsavcılığı'ndaki dosyada, TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor.

İFADELER ALINMAYA BAŞLANDI

Ağırel, savcılığın tüm taraflar açısından dosyayı derinlemesine incelediğini ve ifadelerin alınmaya başlandığını belirtti.

Haberde TFF, MHK ve kulüplerin derinlemesine incelendiği ve önümüzdeki günlerde yeni aksiyonlar alınacağı kaydedildi.

