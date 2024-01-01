Declan Rice: 'Paniğe gerek yok, pozitif kalın'

Arsenal forması giyen Declan Rice, 2-1'lik Fulham mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:25
Declan Rice: 'Paniğe gerek yok, pozitif kalın'
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Arsenal'ın İngiliz yıldızı Declan Rice, Fulham mağlubiyeti sonrası konuştu.

Declan Rice yaptığı açıklamada, "Paniğe gerek yok. Önümüzde daha çok fazla maç var. Pozitif kalmamız gerekiyor. Negatif olmanın zamanı değil" dedi.

Takımına güvendiğini belirten başarılı orta saha, "Harika bir menajere, harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rice, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendimizi ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık ama 2023'ün genel olarak Arsenal için iyi bir yıl olduğunu düşünüyorum" 


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