Arsenal zirve yarışında Fulham engelini aşamadı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 19:07

Güncelleme: 31.12.2023 - 19:07

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal, Fulham'a konuk oldu.

Craven Cottage'de oynanan Londra derbisini Fulham, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Arsenal'in tek golü 5. dakikada Bukayo Saka'dan geldi. Fulham'a galibiyeti getiren golleri ise 29. dakikada Raul Jimenez ve 59. dakikada Bobby De Cordova-Reid kaydetti.

Son 2 maçta 1 beraberlik 1 yenilgi alan Arsenal, bu maçla birlikte galibiyet hasretini 3'e çıkardı. 3 maçtır mağlup olan Fulham ise, kötü gidişata son verdi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 40 puanda kalırken, Fulham da 24 puana yükseldi.

Arsenal mücadeleyi kazansaydı, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacaktı. Ligde Liverpool, 42 puanla (maç eksiğiyle) liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, Crystal Palace'ı konuk edecek. Fulham ise deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek.