Dee Bost tekrar Galatasaray'da!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 14:56

Güncelleme: 28.10.2023 - 14:56

Galatasaray Ekmas, 2021 yılında kadrosuna kattığı ve geçen sezon takımdan ayrılarak Asvel'e transfer olan Dee Bost'u tekrardan kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Galatasaray Ekmas, 2021/22 sezonu ve 2022/23 sezonu başında sarı kırmızılı formamızı giyen 1989 doğumlu ABD'li oyun kurucu Dee Bost ile 1+1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı.

Bost, Galatasaray forması ile Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 48, Basketball Champions League'de ise 18 maç olmak üzere 66 maçta sahada yer aldı. Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı finali de oynadığımız ilk sezonunda 14.4 sayı, 4.7 ribaunt, 6.7 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında ise Basketbol Süper Ligi'nde 14 lig maçında 11.1 sayı, 2.3 ribaunt, 5.4 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri ile oynayan Amerikalı oyuncumuz, 2023 Ocak ayında Fransa'nın Asvel takımına transfer olmuştu. Asvel ile 15 EuroLeague karşılaşmasında forma giyen Dee Bost bu maçlarda 8.9 sayı, 4.3 asist ortalamaları ile sahada yer aldı.

Galatasaray Ekmas forması ile 10 ay aradan sonra yeniden buluşacak olan oyuncumuz Dee Bost'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."