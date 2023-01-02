Dejan Lovren 10 yıl sonra Lyon'a dönüyor

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:34

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, çareyi eski oyuncusunda buldu.

L'Equipe'in haberine göre Lyon, Zenit'te forma giyen Hırvat stoper Dejan Lovren ile anlaştı. Lovren'in kısa süre içinde Fransız ekibine katılması bekleniyor.

ESKİ KULÜBÜNE DÖNÜYOR

33 yaşındaki Lovren altyapısında yetiştiği Dinamo Zagreb'den 2010 yılında ayrılarak Lyon'a transfer olmuş ve Fransız ekibi o dönem 9 milyon Euro bonservis ödemişti.

Lyon'da üç yıl geçirdikten sonra Southampton'a, oradan da Liverpool'a giden deneyimli savunmacı 2020 yazından beri Zenit forması giyiyor.

Ligde zor günler geçiren Blanc yönetimindeki Lyon, 16 haftada topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyor.