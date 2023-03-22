Dele Alli'den Şenol Güneş'e yanıt! 'Dönüyorum'

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısında Dele Alli'ye ulaşamadıklarını açıklamıştı. İngiliz oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 23:12
Dele Alli'den Şenol Güneş'e yanıt! 'Dönüyorum'
Abone Ol google-news

Şenol Güneş'in 'ulaşamadık' dediği Dele Alli'den açıklama geldi.

İngiliz oyuncu yaptığı açıklamada, "Bir sürü mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bugün doktor ile görüşmeme izin verdi. Yarın antrenmana dönüyorum." ifadelerini kullandı.

"ULAŞAMIYORUZ"

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir. Yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


Dele Alli şenol güneş beşiktaş

En Çok Okunan Haberler