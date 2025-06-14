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Demir Ege'den Portekiz ekibine veda mesajı!

Demir Ege'den Portekiz ekibine veda mesajı!

14.06.2025 20:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Demir Ege'den Portekiz ekibine veda mesajı!

Geçen sezon Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı oyuncu Demir Ege Tıknaz, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı ve Beşiktaş'a geri dönen Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibine veda etti.

Demir Ege'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bu kulüpte geçirdiğim her an bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve tüm Rio Ave ailesine teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımda oldunuz ve bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duydum.

"Hayatta en anlamlı kararların deneyimlerle şekillendiğine her zaman inanmışımdır ve burada edindiğim anılar sonsuza kadar benimle kalacak. Sizler benim sadece bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da gelişmeme yardımcı oldunuz.

Hepinize gelecekte başarılar dilerim. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Rio Ave, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak."

33 MAÇTA 6 GOLE KATKI

20 yaşındaki futbolcu, Rio Ave'de çıktığı 33 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Demir Ege Tıknaz #Rio Ave

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