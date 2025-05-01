Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'de ayın oyuncusu!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 20:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 20:00

Beşiktaş'tan sezon başında opsiyonlu kiralık olarak Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Genç futbolcu, kulübünde ayın futbolcusu seçildi.

Bu sezon Portekiz ekibi ile 30 maça çıkan genç orta saha, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.