Demir Grup Sivasspor 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:38

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen törende, Clinton N'Jie, Murat Paluli, Charis Charisis, Dia Saba, Robin Yalçın, Karol Angielski ve Kader Keita kendilerini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, transferlerin hayırlı olmasını diledi.

Geçen sezonun ardından 9 futbolcu ile yollarını ayırdıklarını anımsatan Otyakmaz, "Hepsine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan bu futbolcuların yerini doldurmak için teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık ve şu ana kadar da 7 önemli ismi kadromuza dahil ettik." dedi.

"Yaş ortalamamız 28'e düştü"

Yeni transferlerle kırmızı-beyazlı ekibin 31 olan yaş ortalamasını 28'e düşürdüklerini belirten Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş Clinton N'Jie'yi, geçtiğimiz sezon Göztepe'de iyi bir performans ortaya koyan Murat Paluli'yi, orta alanda önemli işler yapacağına inandığımız Charis Charisis'i, kadromuza katmak için çok emek sarf ettiğimiz Dia Saba’yı, bir senelik aradan sonra Robin Yalçın'ı, geçtiğimiz sezon Polonya Ligi'nde performansıyla göz dolduran forvet oyuncusu Karol Angielski'yi ve gelecek vadeden Kader Keita'yı renklerimize bağladık. Geçtiğimiz yıl yaşlı bir takımımız vardı, ama Türkiye Kupası'nı almış başarılı bir takımdı. 31 olan yaş ortalamasını da 28'e düşürdüğümüzü söyleyebiliriz."

Son maçlarda görev almaya başlayan yeni transferlerin ortaya koyduğu performanstan mutlu olduklarını aktaran Otyakmaz, "Mevcut kadromuzda bulunan sporcularımızın ilerleyen haftalarda uyum sağladıklarında takımımızı puan durumunda yukarı çıkartacaklarına ve Avrupa'da da ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine olan inancımız sonsuz." diye konuştu.

"Turu atlayacağımıza kendi adıma tüm kalbimle inanıyorum"

Otyakmaz, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini satın alarak taraftarlara ücretsiz dağıtan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Taraftarları Malmö maçında tribünleri doldurmaya davet eden Otyakmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malmö maçına her ne kadar 3-1'lik dezavantajla başlıyor olsak da stadımızda oluşacak ambiyansla bu dezavantajlı skoru avantaja çevireceğimizi ve turu atlayacağımıza kendi adıma tüm kalbimle inanıyorum. Takımımızın oyununun tur atlamak için bize umut verdiğini söylemek istiyorum. Yarın tribünlerin dolmasında en büyük katkı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in oldu. Herkes stadyumda yerini alsın, taraftarların skora etki edeceğini düşünüyorum."

Otyakmaz, alternatifli bir kadro kurduklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl oyuncu açısından zengin bir kulüp olduğumuzu söyleyebilirim. Bir mevkide daha arayışlarımız devam ediyor, o transferi de gerçekleştirdikten sonra transferi kapatacağız. Son güne kadar transferde cazip teklifler olabilir ama bir mevki için görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedeflediklerini aktaran Otyakmaz, ligde, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üç kulvarda da mücadele edebilecek bir takım oluştuklarını söyledi.

Yeni transferlerin görüşleri

Orta saha oyuncusu Clinton N'jie, kırmızı-beyazlı ekip için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğini belirterek, "Sivasspor geçen sene Türkiye Kupası'nı kazandı ve bu kulübün başarılı olduğunu gösteriyor. Avrupa kupalarına da yıllardır katıldığını görüyoruz, takım ve kulüp çok iyi. Taraftarın desteğiyle gereken başarıyı göstereceğimize inanıyorum." dedi.

Savunma oyuncusu Murat Paluli de kırmızı-beyazlı ekibin bir parçası olduğu için mutlu olduğunu aktardı.

Orta saha oyuncusu Charis Charisis ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yüzde yüz performansla oynayacağım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğim. En önemli olan yarınki Malmö maçı, bizim için çok önemli bir maç ve kazandığımız da gruplara kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha oyuncusu Dia Saba da yarın Avrupa kupalarında çok önemli bir maça çıkacaklarına değinerek, "Maalesef oynayamayacağım. Ancak bütünleştiğim takımımın yanında olacağım, her zaman onlarla beraber olacağım. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu kulübe emek vermeye geldim, elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Robin Yalçın ise yeniden kırmızı-beyazlı formayı terleteceği için mutlu olduğunu ve kulübü ailesi gibi gördüğünü kaydetti.

Karol Angielski de Sivasspor'un bir parçası olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "İlk kez kendi evimden, ülkemden uzakta bir kulüpte oynuyorum. Bir adaptasyon süreci yaşıyorum, en kısa sürede bu süreci atlatarak takım için en güzelini yapacağım." açıklamasında bulundu.

Kader Keita ise Malmö maçını kazanarak gruplara kalmayı arzuladıklarını dile getirdi.