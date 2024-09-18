“Demir Lady” Sırbistan’da da zirvede
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü triatloncusu İpek Öztosun, Sırbistan’da düzenlenen Ironman 70.3’te 30-34 yaş kategorisinde birinci oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün triatloncusu İpek Öztosun, Sırbistan'da yapılan Ironman 70.3 yarışmasında birinci oldu. Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden "Demir Lady" lakaplı İpek Öztosun, yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinden oluşan zorlu parkuru 5 saat 9 dakika 41 saniyelik derecesiyle tamamladı. İpek Öztosun, bu derecesiyle kadınlar 30-34 yaş kategorisinde birinci olurken, genel klasmanda ise dördüncü oldu.
Öztosun, 2023'te Haziran ayında Hollanda’nın West-Friesland kentinde düzenlenen yarışmada 25-29 yaş kategorisinde üçüncü, İtalya'nın Cervia'da ve Antalya'daki yarışmada ise birincilik elde etmişti.
Etiketler: #İzmir #İzmir Büyükşehir Belediyesi #Triatlon
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan Enes Kanter tepkisi!
- Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
- Ajax'ın konuğu Fortuna Sittard!
- Tottenham, Coventry deplasmanında
- Celtic'in konuğu Slovan Bratislava!
- İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
- PSG'nin konuğu Girona!
- Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı?
- Trabzonspor'da kurtarıcı Uğurcan!
- Fenerbahçe'de 10 numara fark!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
- Mansur Yavaş'tan sitem dolu 'istifa' yanıtı
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- O bölgede 7 büyüklüğünde deprem yolda!
- Narin'in amcasının tuhaf paylaşımı ortaya çıktı
- Hizbullah telsizleri eş zamanlı patladı!
- Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçının evine baskın
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Paris'te iki büyük patlama!
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı