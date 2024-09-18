“Demir Lady” Sırbistan’da da zirvede

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:37

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün triatloncusu İpek Öztosun, Sırbistan'da yapılan Ironman 70.3 yarışmasında birinci oldu. Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden "Demir Lady" lakaplı İpek Öztosun, yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinden oluşan zorlu parkuru 5 saat 9 dakika 41 saniyelik derecesiyle tamamladı. İpek Öztosun, bu derecesiyle kadınlar 30-34 yaş kategorisinde birinci olurken, genel klasmanda ise dördüncü oldu.

Öztosun, 2023'te Haziran ayında Hollanda’nın West-Friesland kentinde düzenlenen yarışmada 25-29 yaş kategorisinde üçüncü, İtalya'nın Cervia'da ve Antalya'daki yarışmada ise birincilik elde etmişti.