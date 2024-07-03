‘Demir’ yumruk Merih

Yayınlanma: 03.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.07.2024 - 04:00

Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin’de saat 22.00’de Hollanda ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı futbolcular ve teknik ekibimiz, maç sonrası sahada büyük coşku yaşadı. Milliler, “Bir başkadır benim memleketim” şarkısı eşliğinde çeyrek finali taraftarlarımızla kutladı.

Ay-Yıldızlılar maçın daha 57. saniyesinde Merih Demiral’ın golüyle 1-0 öne geçti. Merih’in ağları havalandırdığı bu top, Türkiye’nin Avrupa Şampiyonaları tarihinde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Merih, Avrupa Şampiyonası tarihinde eleme turlarında atılan en erken golü kaydetti. 59. dakikada kornerden kafayla ağları sarsıp skoru 2-0 yapan Merih, Nihat Kahveci’den sonra (Euro 2008’deki Çekya maçı) bu yana Ay-Yıldızlı formayla Avrupa Şampiyonası’nda iki gol atan ilk oyuncumuz oldu.

ARDA RESİTALİ

Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta kullandığı iki kornerde iki golümüze büyük katkı sundu. Arda’nın ilk kornerinde savunmadan seken topu Merih tamamlayıp ağlara yolladı. Arda’nın ikinci kornerinde Merih kafayla topu filelere gönderdi.

6-1’İN RÖVANŞINI ALDIK

Türkiye, mart ayında Viyana’da Avusturya ile oynadığı hazırlık maçını 6-1 gibi ağır bir skorla kaybetmişti. Milliler, bu maçın rövanşı niteliğindeki dünkü mücadelede rakibini mağlup edip rövanşı almış oldu.

