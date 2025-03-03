Deniz Ertaş: 'Oyunumuzu skora yansıtamıyorduk'

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor'da genç kaleci Deniz Ertaş, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Deniz Ertaş: 'Oyunumuzu skora yansıtamıyorduk'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 18:46

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek galip gelen Konyaspor'da kaleci Deniz Ertaş, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Deniz Ertaş, "Öncelikle çok mutluyum. Son haftalarda yükselen bir oyunumuz vardı. Bunu skora yansıtamıyorduk. Galibiyet için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki hafta da 3 puan alarak bu haftayı taçlandırırız" sözlerini sarf etti.

"GENÇ BİR KALECİYİM"

Deniz Ertaş, "Genç bir kaleciyim, süre bulduğumda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah ilerleyen süreçte takıma daha fazla yardımcı olurum ve daha fazla galibiyet alırız" dedi.


Etiketler: #Deniz Ertaş #konyaspor #trabzonspor

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