Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor: Konyaspor, 3 puanı 90+10'da aldı!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:10

Güncelleme: 03.03.2025 - 18:07

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.

İLK YARIDA TEMPO YÜKSELMEDİ

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tempo fazla yükselmedi.

İlk yarıda dikkat çeken tek tehlikeli pozisyon 18. dakikada Konyaspor'dan geldi. Bu dakikada Yusuf'un ortasında Kramer'in kafa vuruşu direkten geri döndü.

DEVREDE GOL YOK

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

DENİZ, OZAN'A GEÇİT VERMEDİ

Konyaspor ile Trabzonspor arasında ikinci yarının ilk tehlikeli atağı Trabzonspor'dan geldi. 61. dakikada Visca'nın ortasında Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu kaleci Deniz kurtardı.

TRABZONSPOR'DA MUSTAFA CEZALI

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırında yer alan Mustafa, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

UMUT NAYİR PENALTIYI ATTI

Konyaspor, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, 90+10'da takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 32 puanda kaldı. Konyaspor, 28 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek.

TRABZONSPOR'UN HASRETİ BİTMEDİ

Konyaspor maçı ile Trabzonspor'un bu sezonki deplasman hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet elde edemedi.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 1-0 Trabzonspor

100' GOL | Umut Nayir penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

99' PENALTI! Konyaspor 90+9. dakikada penaltı kazanıyor! Lundstram'ın eline çarpan top sonucu Konyaspor penaltı kullanacak!

98' Hakem Ozan Ergün, olası penaltı pozisyonu için VAR ekranına gidiyor!

97' Cihan Çanak, Serdar Saatçı, Uğurcan Yazgılı ve Hamidou Keyta tartışmalar nedeniyle sarı kart gördü.

95' Guilherme'nin yaptığı ortada kafalardan seken top Trabzonspor savunmasından oyun alanına döndü. Konyasporlu oyuncular elle müdahale gerekçesiyle penaltı bekliyor!

92' Guilherme'nin pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, topu önündeki Aleksic'e verdi. Aleksic'in sağ çaprazdan şutu, direğe çarpıp oyun alanına döndü fakat ofsayt bayrağı havada.

90' Trabzonspor atağında sağ kanattan içeriye sokulan Ozan Tufan'ın vuruşu kaleci Deniz'de kaldı.

85' Konyaspor'da Pedrinho yerine Bjorlo oyunda.

83' Konyaspor'da Melih ve Kramer yerine Umut Nayir ve Aleksic oyunda.

81' Sol kanattan içeri sokulan Mustafa, merkezdeki Ozan Tufan'ı gördü. Ozan Tufan'ın plasesi savunmadan sekerek oyun alanında kaldı. Sonrası Malheiro'nun son çizgiden içeriye çevirdiği topta Visca, faul yaptı ve sarı kart gördü.

77' Kullanılan kornerde Batagov'un omzuyla yaptığı vuruş dışarıya gitti.

73' Trabzonspor'da Batista Mendy yerine Cihan Çanak oyunda.

71' Sağ kanatta topla buluşan Visca, ayağı kaydı ve yere düştü. Boşta kalan top dışarıya gitti.

70' Mustafa Eskihellaç, sol kanattan içeri girerken yerde kaldı. Hakem, Mustafa'nın kendini aldatmaya yönelik hareket yaptığını söyleyerek sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

62' Sol kanatta topla buluşan Arif Boşluk'un yerden ortasına Sikan'dan önce Uğurcan Yazgılı müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

61' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan Visca'nın yaptığı ortada Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu kaleci Deniz Ertaş çıkardı!

59' Trabzonspor'da Muhammed-Cham Saracevic, Simon Banza ve Stefan Savic yerine Ozan Tufan, Arif Boşluk ve Serdar Saatçı oyunda.

58' Konyaspor'da Jevtovic ve Prip yerine Oğulcan Ülgün ve Hamidou Keyta oyunda.

55' TEHLİKELİ ATAK! Pedrinho'nun ceza sahasından yaptığı ortada Louka prip'in kafa vuruşu etkisiz kaldı!

52' Pedrinho'nun attığı pasta demarke kalan Yusuf Erdoğan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı fakat top dışarıya çıktı.

49' John Lundstram'ın savunma arkasına gönderdiği topu Banza'dan önce Deniz Ertaş kontrol etti.

45' Sikan, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Vişça'nın dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

42' Jevtovic, orta alanın sağında Sikan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38' Cham, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Uğurcan araya girdi ve tehlikeyi önledi.

33' Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

29' BİR ŞUT! Cham, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Vişça'ya yerden pasını verdi. Vişça, Guilherme'den topu kurtarıp ceza sahası sağından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak bir kez daha kaleci Deniz'de kaldı.

28' Lundstram, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Banza'ya uzun bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Deniz'de kaldı.

25' Ndao, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yerden sert çevirdi. Savunmada Batagov, topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

23' Guilherme, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Savic, topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi önledi.

21' Pedrinho, orta alandan topu sürdü ve kaleci Uğurcan'ın önde olduğunu düşünüp uzaklardan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

20' Cham, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Uğurcan topa kayarak müdahale etti ve kalesinde büyük bir tehlikeyi önledi.

19' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına açılan ortada meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

18' DİREKTEN DÖNDÜ! Malheiro, savunmasından çıkarken orta alanda Pedrinho'ya topu kaptırdı. Pedrinho, bekletmeden sol kanatta bulunan Yusuf Erdoğan'a yerden pasını aktardı. Yusuf, sağ ayağıyla penaltı noktasına ortaladı. Kramer'in kafa vuruşu direkten geri döndü. Sonrasında Trabzonspor savunması topu dışarı attı. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

15' Edin Vişça, orta alandan sol kanatta hareketlenen Sikan'a yerden pasını aktardı. Sikan, son çizgiye kadar topu sürüp ortalamak istedi ancak hakem Ozan Ergün, meşin yuvarlağın dışarı çıktığını belirtti. Konyaspor kale vuruşu kullanacak.

13' Prip, sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'ya derin bir top gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

7' Kramer, orta alandan topu ceza yayına taşıyarak sağ ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Edin Vişça, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Konyaspor, savunması ön direkte karşıladı. Sonrasında Malheiro'nun önüne gelen topta Malheiro, bir kez daha ceza sahasına ortaladı. Savunmada Uğurcan, kafayla topu karşıladı. Ceza yayına düşen topa Mustafa Eskihellaç, sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.