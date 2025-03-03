Trabzonspor 1985'ten beri bir ilki yaşadı!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 18:41

Güncelleme: 03.03.2025 - 18:41

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'a 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 12. deplasman maçında da galibiyet alamadı.

1985'TEN BERİ İLK

12 deplasman maçında 5 beraberlik 7 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun deplasmanda galibiyet alamama serisini yaşıyor.

Trabzonspor'un Süper Lig'deki bir sonraki 2 deplasmanı Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında olacak.