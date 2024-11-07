Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:38

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:38

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Milli Takım için sevindirici bir haber paylatı. Kazancı, “Deniz Gül ile görüşüyoruz. Tartışmaların odağında olan bir mevki, 9 numara pozisyonunda oynuyor. Kendisi de istekli” dedi. Peki, Deniz Gül kimdir? Deniz Gül kaç yaşında, nereli? Deniz Gül hangi milli takımı tercih etti?

DENİZ GÜL KİMDİR?

Türk asıllı İsveçli oyuncu 2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm’da dünyaya geldi.

Santrafor olarak görev yapan oyuncu İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydi.

Profesyonel Futbol kariyerine Djursholm U17 takımında başlayan oyuncu Hammarby U19 takımına Transfer olurken 22-23 sezonunda Hammarby’nin A Takımına yükselme başarısı gösterdi.

2024-2025 sezonunda Hammarby’den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto’ya transfer oldu. Deniz Gül, Porto ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Deniz Gül, santraforun yanı sıra orta sahanın sağ bölümünde sol kanat ve on numara olarak forma giyebiliyor.

Hammarby formasıyla 25 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı yapan oyuncu genel kariyerinde ise 48 maçta 17 gol ve 4 asist üretti.