Deniz Kayadelen, soğuk su Dünya şampiyonu

07 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00

Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, Polonya’da büyük başarılara imza attı. -3 derece suda ve açık havuzda yapılan yarışmada 50 m, 100 m, 250 m ve 500 m mesafelerinde yarışan Kayadelen, 500 m, 250 m serbest ve 50 m kelebek yarışmalarında kadınlar 35-39 yaş kategorisinde dünya birincisi, 100 m ve 50 m serbest yarışmalarında kadınlar 35-39 yaş kategorisinde dünya ikincisi olarak toplam 5 madalya kazandı.



Türkiye’den şampiyonaya katılan tek kadın sporcu olan Deniz Kayadelen, aynı zamanda soğuk su Dünya Şampiyonluğu'nu kazanan Türkiye’deki ilk kadın yüzücü olmayı da başardı.



Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Deniz Kayadelen’i başarılarından dolayı tebrik ederek, "Deniz Kayadelen’in bu başarısı bizi çok gururlandırdı. Bizleri ve ülkemizi bir kez daha gururlandırdığı için kendisine teşekkür ederim" dedi.

