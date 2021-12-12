Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen: 10-15 yıl bunu yapabiliriz

Formula 1'in yeni şampiyonu Max Verstappen, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Hollandalı pilot, "Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 18:06
Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen: 10-15 yıl bunu yapabiliriz
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Formula 1'in yeni şampiyonu Max Verstappen, yarış sonrası konuştu.

Şampiyonluğunu değerlendiren Verstappen, "İnanılmaz! Tüm yarış savaştım. Son turda fırsat geldi. İnanılmaz. Kramp giriyor bacaklarıma. Çılgınca. Takımım bunu hak etti. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum." dedi.

24 yaşındaki pilot takım arkadaşına teşekkürde bulurken, "Checo Perez'e teşekkür ediyorum. Hamilton'a karşı çok sert bir savunma yaptı. Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız. Çılgınca her şey. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


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