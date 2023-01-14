Deniz Kayadelen'den altın madalya
Dünya Buz Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Deniz Kayadelen, 100 metre kelebekte altın madalya elde etti.
Dünya Buz Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Deniz Kayadelen, 100 metre kelebekte altın madalya kazandı.
Uluslararası Buz Yüzme Birliği (IISA) tarafından Fransa'nın Samoens bölgesinde düzenlenen şampiyonada, 100 metre kadınlar kelebekte mücadele eden milli sporcu, 1.26.42'lik derecesiyle 35-39 yaş kategorisinde birinci oldu.
Kayadelen, şampiyonada 50 metre kelebek ile 100 metre serbestte de yarışacak.
Milli sporcu, Polonya'da geçen yıl düzenlenen dünya şampiyonasında, 500 metre serbestte altın madalya kazanmıştı.
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