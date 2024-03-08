Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası için Katar'da!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası için Katar'da piste çıkacak.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:06
Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası için Katar'da!
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Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Deniz Öncü, sezonun ilk mücadelesinde Katar'da piste çıkacak.

Moto3'te elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün bu sezon ilk kez yarışacağı Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı, 10 Mart Pazar günü Lusail Uluslararası Pisti'nde koşulacak.

Deniz Öncü, bu sezondan itibaren Red Bull KTM Ajo takımı için Moto2'de yarışmaya başlayacak.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı TSİ 18.15'te başlayacak ve 18 turdan oluşacak.


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