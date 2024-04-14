Deniz Öncü, Moto2'nin ABD ayağında 22. oldu
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2'nin Amerika ayağını 22. sırada bitirdi.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenen 3. ayağında 22. oldu.
Moto2'de sezonun 3. yarışı, Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 16 tur üzerinden yapıldı.
MT Helmets-MSI takımının İspanyol pilotu Sergio Garcia, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise mücadeleyi 22. sırada tamamladı.
İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı 28 Nisan'da düzenlenecek.
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