Deniz Öncü sezona istediği gibi başlayamadı
Deniz Öncü, Moto2'nin ilk yarışı olan Katar ayağını 15. sırada bitirdi.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenen ilk ayağında 15. oldu.
Moto2'de sezonun açılış yarışı, başkent Doha'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Losail Pisti'nde, 18 tur üzerinden yapıldı.
SpeedUp takımının İspanyol pilotu Alonso Lopez, damalı bayrağı ilk gördü. Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 20. cepten kalktığı mücadeleyi 15. sırada tamamladı.
Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 2. yarışı 24 Mart'ta düzenlenecek.
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