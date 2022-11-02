Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son ayağında yarışacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da koşulacak Moto3 Dünya Şampiyonası sezonunun son yarışında mücadele edecek.
Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenecek 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son ayağında yarışacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 20. ve son yarışı, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.
DENİZ ÖNCÜ KLASMANDA 5. SIRADA
Red Bull KTM Tech3 takımının 19 yaşındaki sürücüsü Deniz, 4 Kasım Cuma günü antrenmanlara, 5 Kasım Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Yarış ise 6 Kasım Pazar günü TSİ 13.00’te başlayacak.
Deniz, son ayak öncesi topladığı 180 puanla pilotlar klasmanının 5. sırasında yer alıyor.
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...