Deniz Öncü Aragon'da Moto3 kariyerinin üçüncü podyumunu elde etti

12 Eylül 2021 Pazar, 14:15

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin on üçüncü yarışını ikinci sırada tamamladı. Barcelona'daki Katalonya Pisti'nde kariyerinin ilk podyumunu elde Deniz Öncü, 2021 Moto3 sezonunun on üçüncü durağında podyumda yer aldı.

Moto3'te Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, bu sezon Barcelona'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta üçüncü olarak Moto3 kariyerinin ilk podyumunu elde etmişti. Deniz Öncü altıncı sıradan başladığı yarışta, start'ın ardından bir sıra kaybetse de yarışın ilk turlarında son derece başarılı bir performans sergiledi. Öncü, bu performansının ardından kısa bir süre sonra ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Uzun süre liderliğini sürdüren Deniz, yarışın bitmesine 10 tur kala liderliği Xavier Artigas'a kaptırdı. Xavier Artigas ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine girişen Red Bull sporcusu Deniz Öncü, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmeyi başardı. Moto3 takviminde sezonunun on dördüncü yarışı 17 Eylül'de Misano'da koşulacak.