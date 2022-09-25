Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Japonya Grand Prix'sinde 15. oldu!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Japonya ayağında 15. oldu.

AA
25 Eylül 2022 Pazar, 10:50
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Japonya Grand Prix'sinde 15. oldu!
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Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı için Japonya'da piste çıktı.

Parmağında sakatlık olduğu belirtilen milli sporcu, yarışı 15. sırada tamamlarken, Autosolar GASGAS Aspar takımından Izan Guevara birinci, Honda pilotu Dennis Foggia ikinci, Husqvarna pilotu Ayumu Sasaki ise üçüncü sırayı aldı.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda bir sonraki yarış 2 Ekim'de Tayland'da koşulacak.


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