Deniz Öncü'nün Moto2'deki sıradaki durağı İspanya!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:42

Güncelleme: 25.04.2024 - 12:42

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'da Dünya Moto2 Şampiyonası'nda piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, hafta sonu Jerez-Angel Nieto Pisti'nde düzenlenecek.

MOTO2'DE İLK SEZONUNU YAŞIYOR

Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) organize ettiği şampiyonanın İspanya ayağında Red Bull KTM Ajo takımıyla cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.

Organizasyonda bu yıl ilk sezonunu geçiren Deniz Öncü, 27 Nisan Cumartesi günü sıralama yarışlarında, 28 Nisan Pazar günü de TSİ 13.15'te 21 turluk yarışta mücadele edecek.