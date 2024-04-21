Milli tenisçi Ayla Aksu İtalya'da şampiyon oldu!
Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da düzenlenen W35 Santa Margherita di Pula Turnuvası finalinde rakibi Çek Lucie Havlickova'nın çekilmesi ile birlikte şampiyonluğu elde etti.
Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da düzenlenen W35 Santa Margherita di Pula Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.
Yarı finalde ev sahibi ülkeden Beatrice Ricci'yi mağlup eden Ayla'nın finaldeki rakibi Çek Lucie Havlickova, maçtan çekildi.
KARİYERİNİN EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUĞU
Milli tenisçi, böylece kariyerinin en önemli tekler şampiyonluğunu kazandı.
Teklerde 12. şampiyonluğuna ulaşan Ayla Aksu, en son 2021'de W15 turnuvasında birincilik elde etmişti.
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