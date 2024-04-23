Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 kotası aldı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:04

Güncelleme: 23.04.2024 - 18:04

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası'nda trap erkekler kategorisinde mücadele eden Oğuzhan Tüzün, 122 puanla final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Oğuzhan, finalde attığı 35 puanla hem bronz madalyanın hem de Paris 2024 kotasının sahibi oldu.