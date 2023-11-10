Deniz Öncü'nün sıradaki durağı Malezya! Hedef podyum...
Milli sporcu Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası sezonunun 19. yarışında Malezya'da podyum mücadelesi verecek.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 19. ayağında Malezya'da yarışacak.
HEDEF İLK 3
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'si hafta sonu Sepang Pisti'nde yapılacak.
Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü hedefleyen Deniz, cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. Milli motosikletçi, 11 Kasım Cumartesi günü sıralama yarışına, 12 Kasım Pazar günü de TSİ 07.00'de 15 turluk ana yarışa çıkacak.
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