Denizli'de Offroad şöleni

PETLAS 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 5. ayağı olan DENDOFF Offroad Yarışı, 5 kategoride 19 araç ve 38 sporcu katılımıyla 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlendi.

Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi ve Spor Toto katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda ekipler ilk gün 12 kilometrelik Pamukkale mukavemet etabında, ikinci gün ise Merkezefendi Belediyesi Offroad Parkuru'ndaki seyirci etabında mücadele ettiler.

Zorlu yarış sonunda; SSV kategorisinde Maceraist Rally Raid Team'den İsrafil Akyüz-Mert Tepe birinci olurken, Salih Çarpışantürk-Mehmet Arda Demirkıran ikinciliği ve Eren Alver-Onur Sırımoğlu ekibi de üçüncülüğü elde ettiler. Otomobil kategorisinde Mustafa Gül-Serhat Dursun Akdemir birinciliği, İsmail Ayhan-Arda Arslan ikinciliği ve Durali Altınok-Serkan Sivri üçüncülüğü kazanan ekipler oldular. Yarışın kadın co-pilotlar birincisi ise Erkan Sülün ile yarışan Özge Sülün oldu.

Offroadda 205 sezonu, 29-30 Kasım 2025 tarihlerinde 54 Otomobil Spor Kulübü tarafından Sakarya'da düzenlenecek olan 6. yarış ile sona erecek.