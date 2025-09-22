Dünya Rallikros finalinde büyük düello

İstanbul Park, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen nefes kesici bir yarışa ev sahipliği yaptı. 2025 FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası finalinde, rallikrosun yıldızları yarı asfalt, yarı toprak parkurda izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Drift şovlarıyla renklendirilen ve motor sporları tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılanan organizasyonda toplam 22 bin bilet satıldı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Asbaşkanı Anna Nordkvist, FIA Yönetim Kurulu Üyeleri Jan Stovicek ve Rado Raspet’in katıldığı yarışlarda, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Can Mildon, Beyza Avcıoğlu, Osman Geylan ve Onur Sürmeli’de yer aldı.

İki gün süren yarışların sonunda, Johan Kristoffersson kariyerinin sekizinci FIA Dünya Rallikros Şampiyonluğu'nu, geçen yıl olduğu gibi, yine İstanbul'da ilan etti. Euro RX1 kategorisinde Yury Belevskiy, Euro RX3 kategorisinde Joao Ribeiro, sezonu Avrupa Şampiyonu olarak noktaladı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonun ardından "Ülkemizde ağırladığımız Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA’nın Asbaşkanı ve diğer üst düzey yöneticileri tarafından sezonun en başarılı rallikros organizasyonu olarak değerlendirilen hafta sonunda dolu tribünler önünde çok çekişmeli mücadeleler izledik. Organizasyona destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, görevlilerimize, medya mensuplarımıza ve iki gün boyunca tribünleri doldurarak heyecanımıza ortak olan tüm seyircilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." açıklamasını yaptı.

World RX 5.Ayak Sonuçlar

1. Johan Kristoffersson - İsveç

2. Niclas Grönholm - Finlandiya

3. Ole Christian Veiby - Norveç

World RX 6.Ayak Sonuçlar

1. Ole Christian Veiby - Norveç

2. Johan Kristoffersson - İsveç

3. Niclas Grönholm - Finlandiya

Euro RX1 Sonuçlar

1. Damian Litwinowicz - Polonya

2. Tamás Kárai - Macaristan

3. Mika Liimatainen - Finlandiya

Euro RX3 Sonuçlar

1. Rytis Gurklys - Litvanya

2. Nicolas Geleyns - Antigua ve Barbuda

3. Andrea Soza - Portekiz

