Denizlispor başkanı Erhan Ergil görevini devredecek
Denizlispor'da açlık grevine başlayan başkan Erhan Ergil, görevini Yasin Özpek'e devredeceğini açıkladı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bölgesel Amatör Lig'e düşmemek için çaba gösteren aynı zamanda büyük mali sorunlar yaşayan Denizlispor'da açlık grevine başlayan kulüp başkanı Erhan Ergil, görevini Yasin Özpek'e devredeceğini açıkladı.
Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda greve başlayan Ergil'in çabalarına kayıtsız kalmayan işadamı Yasin Özpek kulübe sahip çıkacağını ve puan silme cezalarının önüne geçeceğini söyledi. Ergil ise 1 ay sonra yapılacak kongrede başkanlığı Yasin Özpek'e devredeceğini ifade etti.
Denizlispor'un anka kuşu gibi küllerinden doğacağını söyleyen Yasin Özpek, Tiago Lopez ve Dje Dje ile alacakları konusunda anlaşıldığını, önümüzdeki çarşamba günü borcun ödenerek -6 -12-18 puan silme cezalarının ortadan kalacağının müjdesini verdi.
Denizlispor kulüp başkanı Erhan Ergil, kulübün yok olmaması adına artık son çare olarak şehrin meydanında açlık grevine başlamıştı. Son maçtan sonra, "Cebimizde beş kuruş yok, artık sokak sokak para toplamaya çıkacağız" diyen futbolcular toplu halde Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmek için Denizli Büyükşehir Belediyesini'ne geldi ancak başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu futbolcularla görüşmedi. Denizlispor taraftarı Denizli Büyükşehir Belediyesini önüne yeşil-siyah tabut bırakarak protestoya başladı.
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