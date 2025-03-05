Denizlispor bilet fiyatını 5 TL yaptı: Taraftarlara çağrıda bulundu!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:20

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:20

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, hafta sonu iç sahada oynanacak olan Kırıkkale FK maçı bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürerek, taraftarları tribünlere davet etti.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Taraftarımızın desteğiyle sahamızda önemli bir mücadeleye çıkıyoruz. Denizlispor’umuz, 9 Mart 2025 Pazar günü saat 14.00’te Denizli Atatürk Stadyumu’nda Kırıkkale FK ile karşılaşacak. Maça girişler sadece 5 TL olarak belirlendi. Bilet satışları, 3 Mart Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Denizli Atatürk Stadyumu gişelerinden yapılacaktır. Bu kritik maçta tribünleri doldurarak takımımıza destek olalım. Hep birlikte Denizlispor’umuza güç verelim" denildi.

TESİSLERİN DOĞALGAZI KESİLMİŞTİ

Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğalgazı, kulübün borcu nedeniyle kesilmişti.

Doğalgaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğalgaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulunmuş, borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerin doğalgazını kesmişti.