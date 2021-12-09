Denizlispor, eski Trabzonsporlu Ogenyi Onazi ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altaş Denizlispor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun teknik heyet ve yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtildi.
Oyuncunun tüm alacaklarını sildiği ve karşılıklı fesih evrakını imzalayarak serbest kaldığı belirtilen açıklamada, "Onazi’ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Onazi, 2016-17 sezonunda İtalyan Lazio kulübünden Trabzonspor'a geldikten sonra 2019-20 sezonunda Denizlispor'a transfer olmuştu.
Son olarak Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'ta forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon başında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştı.
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