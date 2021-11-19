Denizlispor taraftar desteği bekliyor
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Ankara Keçiörengücü maçı öncesi taraftardan destek bekledi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, 21 Kasım Pazar günü sahalarında yapacakları Ankara Keçiörengücü maçında taraftarları tribünleri doldurmaya ve takıma destek vermeye davet etti.
Mehmet Uz, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuk edecekleri Ankara Keçiörengücü maçını kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını ifade etti.
Taraftarların takıma destek vereceğine inandığını ifade eden Uz, şöyle dedi:
"Pazar günü oynayacağımız Keçiörengücü maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Tribünleri doldurarak maçın bitiş düdüğüne kadar takımımıza destek vermesi en büyük arzumuz. Bundan önce evimizde oynadığımız maçlarda taraftarlarımızın verdiği desteğin önemini ve bunun skorlara yansıdığını gördük. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bu takım hepimizin. Sahanın içiyle, dışıyla bu zorlu günleri birlikte aşmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza tribünleri doldurarak takımımıza destek vermesi çağrısında bulunuyorum."
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