Denizlispor'da yeni görev dağılımı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor yönetimi, kendi içinde yeniden görev dağılımı yaptı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altaş Denizlispor'da Ali İnceören, İsmail Kartal ve Refik Kapan başkan yardımcılığına, Hikmet Olgun, Necip İrdem, Hasan Yıldırım profesyonel şube yönetimine, Fethi Akcan basın sözcülüğüne, Ali Yörümez altyapı başkanlığına, Ahmet Aşıkoğlu stat sorumluluğuna, Derviş Gedik, Ahmet Aşıkoğlu ve Ömer Tuncer ar-ge kuruluna, Hikmet Olgun ve Ferhat Yıldırım mali işler sorumluluğuna, Hikmet Olgun ve Osman Toker tesis sorumluluğuna, Nedim Demirkan ve Seyit Berber mağaza sorumluluğuna, İzzet Çağlar Altunbaş ile Onur Kayhan da hukuk işleri sorumluluğuna getirildi. Yeni sezon öncesi Burdur kampını sürdüren Denizlispor, ilk hazırlık maçında perşembe günü saat 17.00'de ligin yeni ekibi Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek.
MUĞDAT ŞAŞIRTTI
Denizlispor'da geçen ay yönetime futbolu bırakma kararı aldığını bildirerek alacaklarını da bırakıp takımdan ayrılan Muğdat Çelik, İçel İdmanyurdu'da transfer oldu. Kariyerinde Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen 32 yaşındaki forvet, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşamıştı. 32 yaşındaki Muğdat kariyerine 3'üncü Lig'de devam edecek.
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