Denizlispor'un antrenman sahasında koyun otlatıldı

TFF 2. Lig ekibi Denizlispor'un antrenman sahasında koyun otlatıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:41
Denizlispor'un antrenman sahasında koyun otlatıldı
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TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra dağılan kadrosunu ana hatlarıyla koruyabilmak için futbolcularla görüşmelere başlayan transfer yasaklısı Denizlispor'da sosyal medyadaki bir görüntü taraftarı kızdırdı. 

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafta Denizlispor'un antrenmanlarını yaptığı Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki sahada koyunların otlatıldığı görüldü. 

Taraftarlar küme düştükten sonra sessizliğe bürünen kulüpteki şaşırtan görüntüye isyan etti.


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