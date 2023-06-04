Denizlispor'un antrenman sahasında koyun otlatıldı
TFF 2. Lig ekibi Denizlispor'un antrenman sahasında koyun otlatıldığı görüntüleri ortaya çıktı.
TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra dağılan kadrosunu ana hatlarıyla koruyabilmak için futbolcularla görüşmelere başlayan transfer yasaklısı Denizlispor'da sosyal medyadaki bir görüntü taraftarı kızdırdı.
Sosyal medyada gündem olan fotoğrafta Denizlispor'un antrenmanlarını yaptığı Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki sahada koyunların otlatıldığı görüldü.
Taraftarlar küme düştükten sonra sessizliğe bürünen kulüpteki şaşırtan görüntüye isyan etti.
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